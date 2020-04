"Vai ficar tudo bem/ Isso eu sei". O refrão de 'Negras Como a Noite', clássico de 1997 do Xutos & Pontapés, emprestou no fim de semana passado ânimo aos habitantes de uma praceta no Cacém.

A canção foi posta a tocar por agentes da Polícia Municipal de Sintra, que têm circulado de carro por aquela zona residencial, apelando a que todos fiquem em casa, como forma de se protegerem da covid-19.

O momento, aqui registado em vídeo, foi recebido com aplausos por parte daqueles que assistiam, das suas janelas.