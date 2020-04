António Zambujo fez uma nova versão de um dos seus êxitos, 'Pica do 7'.

Na nova versão desta composição de Miguel Araújo, o cantor adapta a letra (originalmente também de Araújo) à atual pandemia de covid-19 e à necessidade de confinamento social.

"De manhã cedinho, não salto do ninho nem vou para a paragem/Se saio da cama, fico de pijama com muita coragem" - assim começa a versão de 2020 de 'Pica do 7'. "De homem elétrico passei a assético, estou-me sempre a lavar", prossegue o artista alentejano.

Para ver no vídeo em cima.