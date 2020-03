"Cajarana" é o nome do álbum de estreia de André Henriques, vocalista e guitarrista dos Linda Martini. Em conversa com a BLITZ, o músico explicou que precisou de e encontrar uma identidade musical independente, para que as pessoas não dissessem "epá, isto é igual à tua banda, porque é que fizeste um disco a solo?".

"Era potencialmente a pior coisa que me poderiam dizer", defende ainda. Veja o vídeo no topo da página. André Henrique defendeu também durante a entrevista que "cada disco só é diferente dos outros se te concentrares naquilo que é o teu ângulo, as tuas virtudes e as tuas limitações (siga o link).