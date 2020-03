André Henriques, vocalista e guitarrista dos Linda Martini, estreou-se a solo recentemente com o álbum "Cajarana" e esteve à conversa com a BLITZ sobre as canções que o compõem e aquilo que as diferencia das que escreve para a sua banda.

"Cada disco só é diferente dos outros se te concentrares naquilo que é o teu ângulo, as tuas virtudes e as tuas limitações", diz, "não me considero um cantor exímio nem um instrumentista exímio (...) quis assumir isso, sem photoshops". Veja o vídeo no topo da página.