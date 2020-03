Com um álbum a solo, "Nova (Pop)", lançado no final de 2019 e o anúncio do regresso dos Delfins aos palcos bem fresco, Miguel Angelo falou com a BLITZ sobre um percurso de 35 anos no pop/rock em Portugal.

Quando questionado sobre o pior álbum dos Delfins, o músico não hesita. "É fácil. Eu sei que é um disco favorito de algumas pessoas, e até da crítica, mas é uma manta de retalhos. De todos os discos, esse é o único que não teria gravado”. Saiba de que álbum fala Miguel Angelo - e as suas justificações - no vídeo que se encontra no cimo desta página.

Miguel Angelo foi também o convidado da quarta edição do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda, o músico esteve à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira sobre uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.