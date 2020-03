Filipe Sambado deu uma entrevista à BLITZ na qual falou sobre algumas das referências que seguiu no disco lançado este ano, “Revezo”.

Além de José Afonso e Fausto, em especial o álbum “Por Este Rio Acima”, o músico português - que concorre também ao Festival da Canção com 'Gerbera Amarela do Sul' - foi buscar inspiração à catalã Rosalía, cuja contemporaneidade ao serviço do flamenco elogia.

Veja acima a resposta completa.