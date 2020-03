Apesar de ainda causar um forte impacto com o seu visual, Filipe Sambado garante que já não se sente tão surpreendido com os comentários homofóbicos que recebe.

“Surpreendiam-me mais na altura do outro disco”, disse à BLITZ, referindo-se a “Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo” (2018) e explicando que, nessa altura, “também era novo” para si aquele visual. “Agora, continuo a ficar desconfortável, mas já faz tão parte que é menos assunto”, diz.

Veja acima a resposta de Filipe Sambado e leia em breve a entrevista completa com o autor de “Revezo”, o álbum lançado este ano, no qual se inclui 'Gerbera Amarela do Sul', a canção que levou recentemente ao Festival da Canção, apurando-se para a final.