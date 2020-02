Com um álbum a solo, "Nova (Pop)", lançado no final de 2019 e o anúncio do regresso dos Delfins aos palcos bem fresco, Miguel Angelo falou com a BLITZ sobre um percurso de 35 anos no pop/rock em Portugal.

Quando questionado pelas origens do 'som Delfins', o músico responde: “Eu gostava de ser os Beatles, os Orange Juice, os Byrds, os Kinks, os The Who, mas o problema é que chegas às sala de ensaios e está lá um baterista [Jorge Quadros] que gosta de Iron Maiden, um baixista [Rui Fadigas] que gosta de Van Halen (...) e eu vinha mais com a bagagem da new wave, do ska, dos mods. Foi-se cozinhando um som, cada um tinha a sua banda de referência”.

Miguel Angelo foi também o convidado da quarta edição do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda, o músico esteve à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira sobre uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.