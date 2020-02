Depois de 'A Bailarina' e 'O Método', 'The Boy Inside' é o terceiro single de "O Método", o novo álbum de Rodrigo Leão, com saída prevista para esta sexta-feira, 21 de fevereiro.

A canção, que pode ouvir com a BLITZ em primeira mão no vídeo que se encontra no cimo desta página, conta com a voz de Casper Clausen, vocalista do grupo dinamarquês Efterklang. É o único tema do álbum cantado em inglês, "marcado pelas nossas influências da música pop", afirma o cantor em comunicado. Contudo, não nasceu da pop. "Começou por ser inspirado pelos sinos que ouvi de uma catedral em Antuérpia, na Bélgica. Mas também por um coro que tive a sorte de ouvir na igreja de Loutolim, em Goa, e num livro que estava a ler na altura, 'O Deserto dos Tártaros', de Dino Buzzati", afirma o compositor português.

"O tema começou por me transmitir algum mistério, alguma inquietação, vindas destes três momentos, e por sugestão do nosso co-produtor, Federico Albanese, que toca nesta peça, acabámos por convidar um cantor que admiro muito, o Casper Clausen dos Efterklang, para escrever uma letra e cantar no tema. Eu já conhecia o trabalho do Casper e fiquei muito feliz por poder convidá-lo. E acontece que ele está agora a viver em Lisboa!”, conclui.

"O Método" contará com 12 temas originais, sendo marcado pelas sonoridades ambientais electrónicas, "contido, mais simples, mais depurado, um pouco mais espiritual também". Conta com participações especiais dos já referidos Casper Clausen e Federico Albanese, bem como de Ângela Silva, Viviena Tupikova e o coro da Associação Musical dos Amigos das Crianças, entre outros, sendo editado internacionalmente pela BMG.

A capa é igualmente da autoria de Rodrigo Leão:

Rodrigo Leão apresentará "O Método" com concertos no CCB, em Lisboa, a 27 de fevereiro, e na Casa da Música, no Porto, a 9 de março.