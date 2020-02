Com um álbum a solo, "Nova (Pop)", lançado no final de 2019 e o anúncio do regresso dos Delfins aos palcos bem fresco, Miguel Angelo falou com a BLITZ sobre um percurso de 35 anos no pop/rock em Portugal.

Quando questionado se sente que os Delfins foram uma banda mal amada, o músico lembra o início da década passada, em que, numa altura de menor popularidade e maior experimentalismo na música, “aquela malta da 'stand-up comedy' começou a desancar numa banda que tinha sido superpopular e tido um sucesso gigantesco”. Consciente de que desperta reações, Miguel Angelo constata que “há pessoas que embirram comigo”. “Eu gosto disso e provoco isso”, remata. Para ver no vídeo no cimo desta página.

Miguel Angelo é também o convidado do mais recente Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda, o músico esteve à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira sobre uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.