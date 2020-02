Com um álbum a solo, "Nova (Pop)", lançado no final de 2019 e o anúncio do regresso dos Delfins aos palcos bem fresco, Miguel Angelo falou com a BLITZ sobre um percurso de 35 anos no pop/rock em Portugal.

O reconhecimento pelas novas gerações foi um dos temas da entrevista, tendo o músico de 53 anos recordado um episódio na ilha da Madeira com os Wet Bed Gang. "Os Wet Bed Gang quiseram tirar uma fotografia comigo. Perguntei se era por causa do Woody do Toy Story", afirma o músico, referindo-se à personagem animada a que emprestou a sua voz, no cinema, nos anos 90. Para ver no vídeo no cimo desta página.

Miguel Angelo é o convidado do mais recente Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda, o músico esteve à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira sobre uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.