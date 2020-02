Com um álbum a solo, "Nova (Pop)", lançado no final de 2019 e o anúncio do regresso dos Delfins aos palcos bem fresco, Miguel Angelo falou com a BLITZ sobre um percurso de 35 anos no pop/rock em Portugal.

Sobre o retumbante sucesso do grupo na segunda metade dos anos 90, o músico de 53 anos garante que a maior parte dos proveitos eram reinvestidos pelos Delfins em espetáculos, discos e videoclipes.

“Eu sei que se vendiam muitos discos, mas se tivéssemos atuado apenas enquanto empresários, teríamos ganho muito, muito dinheiro. Na nossa editora, a BMG, um vendedor comprou uma piscina com o dinheiro que ganhou a vender Delfins. Nenhum dos Delfins tem uma piscina”. Para ver no vídeo no cimo desta página.

Miguel Angelo é o convidado do mais recente Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Com o álbum "Nova (Pop)" ainda bem fresco e celebrações com os Delfins na agenda, o músico esteve à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira sobre uma carreira que atravessou quatro décadas, o sucesso estrondoso dos Delfins nos anos 90 (e subsequente sobreexposição da sua imagem), a faceta de melómano e a atenção que continua a prestar ao que é novo.