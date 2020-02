Dois anos depois do álbum homónimo, os Linda Martini estão a começar a trabalhar num novo disco de estúdio. Apesar de ainda estar em "estado embrionário", a banda falou com a BLITZ sobre aquilo que já têm em mãos. "Parece que temos novos esqueletos no armário sobre os quais vamos trabalhar agora, entre o primeiro e o segundo coliseu", revelou Cláudia Guerreiro. Veja o vídeo no topo da página.

André Henriques e Cláudia Guerreiro falaram sobre a ideia do fim da banda, o facto de estarem a viver o seu "sonho de putos", de hoje conseguirem viver da música apesar de não ser um "mar de rosas" e da renovação de público que sentem especialmente nos concertos. "Quando um miúdo ou miúda com o dobro da nossa altura e já com ar de adulto, vem ter connosco e diz 'ah, eu comecei a ouvir-vos quando tinha 8 ou 9 anos', ficamos siderados".

A banda está também a começar a preparar um novo álbum e falou sobre ele no segundo episódio do podcast Posto Emissor, que pode ouvir nas principais plataformas (Spotify, Apple Music) ou no 'player' seguinte: