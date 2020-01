André Henriques e Cláudia Guerreiro, dos Linda Martini, que sobem esta sexta-feira ao palco do Coliseu dos Recreios, falaram com a BLITZ sobre um percurso na música que já se alonga por 17 anos e da renovação de público que sentem especialmente nos concertos. "Quando um miúdo ou miúda com o dobro da nossa altura e já com ar de adulto, vem ter connosco e diz 'ah, eu comecei a ouvir-vos quando tinha 8 ou 9 anos', ficamos siderados". Veja o vídeo no topo da página.

O concerto que a banda dá hoje em Lisboa e aquele que tem programado para o Coliseu do Porto a 13 de fevereiro servem como "encerrar de ciclo" do álbum homónimo que editaram em 2018. O início da atuação está marcado para as 21h30 e os bilhetes, à venda nos locais habituais, variam entre os €20,00 e os €25,00. A banda está também a começar a preparar um novo álbum e falou sobre ele no segundo episódio do podcast Posto Emissor, que pode ouvir nas principais plataformas (Spotify, Apple Music) ou no 'player' seguinte: