Depois de uma animada conversa com os jornalistas da BLITZ, Capicua terminou a sua passagem pelo podcast da BLITZ, Posto Emissor, com uma rendição avassaladora de 'Passiflora', um dos singles do seu terceiro álbum, “Madrepérola”, que acaba de chegar às lojas.



“Não fiz hits de verão e não é por não saber como

Não sou cena do momento e ao tempo que eu estou no topo

Não confundam o bom gosto com falta de público

E aproveitem este disco porque pode ser o último

Na net a novidade é um triz

Diz: se andas anos nisto é do risco que vives

Selfies dão mais likes que um disco”, começa Capicua por debitar

Veja aqui:

O Posto Emissor está disponível a partir de agora, todas as quintas-feiras. Daqui prometemos emitir todas as semanas. Sobre música e tudo o que a rodeia, com convidados especiais e a moderação dos jornalistas da BLITZ.

A condução do primeiro Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

