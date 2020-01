Capicua falou da nova canção 'Todo o Chão Quer Ser Floresta', incluído no novo álbum "Madrepérola", em entrevista à BLITZ, explicando que é um tema "otimista dentro do pessimismo". Questionada sobre a forma como observa o discurso da ambientalista Greta Thunberg, a rapper do Porto defendeu: "não acho que seja a salvação da lavoura nem acho que seja irrelevante", salientando depois a importância de "ícones" como a jovem sueca para uma nova geração. Veja o vídeo no topo da página.

No decorrer da conversa, Capicua falou sobre o novo álbum e aquilo que mudou e não mudou na forma como encara a vida e a sua arte ("no essencial, sou a mesma otimista, a mesma Mafaldinha de megafone na mão, mas tenho mais experiência"), sobre a canção 'Circunvalação', tema de "Madrepérola sobre os efeitos da gentrificação na cidade do Porto, e da falta de referências femininas no hip-hop nacional: "é um bocadinho clube de rapazes" (siga os links para ver os vídeos).

Recorde-se que Capicua foi a primeira convidada do novo podcast BLITZ Posto Emissor, que pode ser escutado em diversas plataformas e neste link.