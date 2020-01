A 31 de janeiro no Coliseu de Lisboa e a 13 de fevereiro no Coliseu do Porto, os Linda Martini preparam-se para dar dois concertos especiais e fechar um ciclo.

Entre as duas datas, contaram à BLITZ, planeiam fazer uma “residência de composição”, para começarem a pensar no seu próximo álbum.

Neste episódio do Inside, André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes abriram as portas da sua sala de ensaios, o HAUS, em Lisboa, e partilharam planos e as suas noções “não muito incríveis” de design de interiores. Veja-os no vídeo acima a tocar 'Cor de Osso', do seu último álbum, o homónimo de 2018.