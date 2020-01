A letra de 'Circunvalação', um dos temas de "Madrepérola", novo álbum de Capicua, é uma resposta aos efeitos da gentrificação na cidade do Porto e a rapper falou com a BLITZ sobre o assunto: "tudo, de repente, é limpo e minimalista. Até o que parece castiço é falso. O bacalhau à porta da mercearia é de plástico, já não é um bacalhau real". Veja o vídeo no topo da página.

Na mesma entrevista, a artista falou também sobre a falta de referências femininas no hip-hop nacional: "é um bocadinho clube de rapazes" (siga o link para ver o vídeo).

Recorde-se que Capicua foi a primeira convidada do novo podcast BLITZ Posto Emissor, que pode ser escutado em diversas plataformas e neste link.