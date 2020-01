"Seeking Thrills", o segundo álbum da britânica Georgia, foi muito influenciado pela sua vivência em Londres, cidade onde viveu toda a sua vida. Em entrevista à BLITZ, a artista defendeu que a sua cidade é “a capital da emoção, portanto é um sítio pesado para viver mas também um sítio incrível para viver”. Veja o vídeo no topo da página.

Na mesma entrevista à BLITZ, Georgia confessou sentir-se muito orgulhosa por ter crescido nos meandros da "cena rave britânica" por ser filha de Neil Barnes, um dos fundadores dos Leftfield, e explicou também como passou de baterista contratada de Kate Tempest para artista a solo, tendo dado mais atenção à sua faceta de cantora no novo disco: "Tinha muitas dúvidas... Será que sou boa cantora? Consigo fazer isto? Foi o Wayne Coyne, dos Flaming Lips, que me ajudou", disse (siga o link para ver o vídeo).

Georgia estreou-se em 2015 com um álbum homónimo e veio a Portugal apresentá-lo num concerto integrado no festival Vodafone Mexefest, hoje Super Bock Super Rock, no final desse mesmo ano. A artista tocou no Teatro Tivoli, antes de Nicolas Godin (dos Air), e chegou a emocionar-se com a adesão da plateia. "Em palco, apresenta-se na bateria, contando com uma acompanhante nos sintetizadores que a ajuda a criar uma música que navega algures entre o punk e os ambientes sintetizados", escreveu a BLITZ na altura.