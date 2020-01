Com Dino d'Santiago, Gaspar Varela e outros músicos portugueses: o primeiro vídeo oficial de Madonna no Coliseu de Lisboa mostra a norte-americana rodeada de uma equipa de luxo, cantando, entre outros temas, 'Sodade', o clássico imortalizado por Cesária Évora.

Em dueto com Dino d'Santiago e com o jovem Gaspar Varela na guitarra portuguesa, eis um dos momentos mais especiais do concerto de terça-feira, o segundo de Madonna no Coliseu de Lisboa.

Pode ver aqui a reportagem do concerto de Madonna, ontem, em Lisboa.

Os próximos concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa, que marcam o arranque da digressão europeia de Madame X, acontecem a 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.