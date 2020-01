77 anos de vida, mais de 50 dedicados à música, dono de um percurso que este ano se viu premiado com um Grammy Latino por Excelência Musical, honra rara na música portuguesa.

Na revista especial BLITZ Melhores de 2019 falámos com José Cid, homem eternamente sem filtro, que continua a ansiar pelo próximo disco e pelo próximo concerto. E que manda recados sem olhar a quem.

Neste excerto da entrevista, José Cid recorda um episódio em que travou conhecimento com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia: “Descobriu-os, ainda pequeninos, quando eles iam a caminho de Inglaterra. Fizemos uma jam session no Estoril. Éramos muito jovens”. Para ver no vídeo no cimo desta página.

