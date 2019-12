Depois de desistir do Festival da Canção, em 2018, devido à insistência de comentários que apontavam para as semelhanças entre a sua canção e um hino religioso, Diogo Piçarra foi capaz de “arrumar” o assunto logo no dia seguinte.

“A minha vida não foi feita através de polémicas. E muito menos no início da carreira queria ser acusado desse tipo de coisas. E nem fui acusado, foi uma insinuação”, recorda, lembrando que nessa altura recebeu um conselho importante “de uma grande pessoa, o Ricardo Araújo Pereira”, que encontrou por acaso num jantar.

