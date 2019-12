Os Capitão Fausto falaram com a BLITZ sobre as temáticas que mais influenciaram as canções do álbum "A Invenção do Dia Claro", considerado um dos discos nacionais do ano pela redação da BLITZ. Consulte na revista especial BLITZ Anuário 2019 a lista de melhores álbuns nacionais e internacionais do ano para a redação. Já nas bancas!