Em entrevista à BLITZ, Diogo Piçarra - que acaba de lançar o terceiro álbum, “South Side Boy”, e em março o apresenta na Altice Arena, em Lisboa - falou sobre o seu percurso até ao momento, contando histórias sobre a sua participação vencedora no programa Ídolos e também sobre o tempo em que dava concertos nos bares do Algarve.

“Em muitas noites cheguei a levar com cervejas na cabeça, [houve] lutas estilo faroeste no meio do bar enquanto a minha banda tocava… Mas nessa noite até fui eu que comecei essa luta, [com] dois rapazes que tinham entrado no bar e via-se claramente que iam arranjar problemas”, recorda o cantor de Faro.

