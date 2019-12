77 anos de vida, mais de 50 dedicados à música, dono de um percurso que este ano se viu premiado com um Grammy Latino por Excelência Musical, honra rara na música portuguesa.

Na revista especial BLITZ Melhores de 2019 falámos com José Cid, homem eternamente sem filtro, que continua a ansiar pelo próximo disco e pelo próximo concerto. E que manda recados sem olhar a quem.

O veterano defende que o seu mais recente álbum, "Fados, Fandangos, Malhões… e uma Valsinha" é "musicalmente incorreto" porque é contracorrente. "Os próprios fadistas... Toda a gente está a puxar para o lado das baladinhas pop, das coisas que rádio pode passar. Eu não vou fazer isso, vou fazer exatamente o contrário", acrescenta. "Se és fadista e cantas tudo igual, és um papagaio - não és um fadista", sentencia. Para ver no vídeo no cimo desta página.

