Tal como o título "Yess" indica, o novo álbum dos PAUS é um disco assente no otimismo. Salvaguardando que não foi um ano muito positivo, em várias áreas, a banda diz que é um otimismo "necessário e natural". "Foi uma atitude muito natural para nós dizer: independentemente do quê, 'Yess'". Veja o vídeo no topo da página.

O quarteto defendeu também, ao longo da conversa com a BLITZ, que "há muitas bandas, hoje em dia, que começam e acabam em dois álbuns porque, se calhar, criam uma fantasia que vão ser os reis disto tudo e depois desiludem-se com muita facilidade" e falou sobre a forma como encaram a voz na sua música: "nenhum de nós é cantor", disse o teclista Fábio Jevelim, "a nossa música é mais de ataque e de vocalização, de berro, de frase-chave" (siga os links para ver os vídeos).

"Yess", quinto longa-duração dos PAUS, é um dos álbuns do ano para a equipa da BLITZ, tendo ficado classificado na 32ª posição - siga o link para ver o top completo, presente na revista especial de balanço de 2019 que já se encontra nas bancas e pode também ser encomendada online. Veja a capa do Anuário 2019 da BLITZ.