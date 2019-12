Depois de um EP gravado no Brasil, com as colaborações vocais de Dinho (dos Boogarins), Edgar e Maria Beraldo, os PAUS regressaram recentemente aos álbuns com "Yess".

Em conversa com a BLITZ, a banda falou sobre a forma como encaram a voz na sua música: "nenhum de nós é cantor", disse o teclista Fábio Jevelim, "a nossa música é mais de ataque e de vocalização, de berro, de frase-chave". Veja o vídeo no topo da página.

"Yess", quinto longa-duração dos PAUS, é um dos álbuns do ano para a equipa da BLITZ, tendo ficado classificado na 32ª posição - siga o link para ver o top completo, presente na revista especial de balanço de 2019 que já se encontra nas bancas e pode também ser encomendada online. Veja a capa do Anuário 2019 da BLITZ.