77 anos de vida, mais de 50 dedicados à música, dono de um percurso que este ano se viu premiado com um Grammy Latino por Excelência Musical, honra rara na música portuguesa.

Na revista especial BLITZ Melhores de 2019 falámos com José Cid, homem eternamente sem filtro, que continua a ansiar pelo próximo disco e pelo próximo concerto. E que manda recados sem olhar a quem.

"Podiam pensar em tirar do Rock in Rio a Odete Sem Galo e porem '10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte' [espetáculo em torno do álbum de rock progressivo de José Cid, lançado em 1978] ou um grande concerto dos Xutos ou do Rui Veloso, gente que faz bom rock em Portugal", afirma.

"Ela é muito mais Rio do que Rock", afirma Cid, lançando farpas a Ivete Sangalo e ao Rock in Rio-Lisboa, quando questionado pela razão pela qual não costuma fazer parte dos cartazes de festivais no nosso país. Para ver no vídeo no topo desta página.

José Cid é um dos destaques da revista BLITZ especial que se encontra nas bancas, um completo anuário em papel. Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram.

Uma edição de colecionador já disponível.