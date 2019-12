O vídeo de 'Lila Fadista', single que antecipa a edição do álbum de estreia dos Fado Bicha, agendada para 2020, estreou na sexta-feira passada e a BLITZ apresenta agora, em exclusivo, o "making of". Realizado por Tiago Leão e protagonizado pela dupla composta por Lila Fadista e João Caçador, o teledisco, gravado ao longo de dois dias, é, como o realizador explica, "um pouco bizarro, digamos" para o qual foi buscar referências ao mundo da moda e da música.

"Eu vou entrar em insanidade, em loucura, em libertação", diz Lila Fadista antes de explicar que quiseram apresentar uma panóplia de vivências: violência, opressão, intimidade ou resistência. Sobre a canção, Caçador defende ter "um arranjo quase mítico, em que não há uma melodia nem muito alegre nem muito triste". No final, fica a dedicatória a Lara Crespo, ativista trans que se suicidou no passado mês de setembro. Veja o "making of" no topo desta página e siga o link para ver o vídeo de 'Lila Fadista'.