Três anos depois de "00:00:00:00", Noiserv anuncia o seu quarto álbum para setembro de 2020. 'Meio' é o primeiro single, mostrando uma componente rítmica mais notória. Pode ver o videoclip em exclusivo com a BLITZ, no cimo desta página.

Com título ainda por definir, David Santos - nome por detrás do projeto - assume no próximo álbum o regresso às várias camadas de instrumentos, um registo mais distante do piano que marcou o disco anterior.

O vídeo de 'Meio' é uma colaboração com os leirienses Casota Colective, com performance de Marco da Silva Ferreira.