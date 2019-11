Questionado sobre se a vida que tem hoje vai de encontro àquilo que tinha sonhado quando era criança, Conan Osiris diz que a resposta muda de dia para dia. "Sou quem sonhava ser?'. Ainda não tenho o cabelo azul que queria'". Veja o vídeo no topo da página.

Na mesma conversa, o músico falou sobre a forma rígida como sempre lidou com as drogas, as saudades que tem, por vezes, do tempo que passou a trabalhar numa sex shop e da vulnerabilidade que sente quando está em palco.

O concerto de estreia de Osiris no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, acontece a 12 de dezembro e tem início agendado para as 21h00 (portas abrem uma hora antes). Os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €20,00. A atuação decorrerá no centro da sala nobre lisboeta e contará com convidados especiais.