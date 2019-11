Conan Osiris disse, em entrevista à BLITZ, sentir falta de uma "rotina diária", confessando ter saudades do tempo em que trabalhava numa sex shop. "Às vezes, vou lá visitar colegas meus e ajudo a vender qualquer cena. Não aguento…", explica. Veja o vídeo no topo desta página. No decorrer da conversa, o músico disse também: "em palco, estou vulnerável. Se alguém me mandar um tiro, um tomate ou uma seta, vou apanhar com eles" (siga o link para ver o vídeo).

O concerto de estreia de Osiris no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, acontece a 12 de dezembro e tem início agendado para as 21h00 (portas abrem uma hora antes). Os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €20,00. A atuação decorrerá no centro da sala nobre lisboeta e contará com convidados especiais.