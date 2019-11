"Em palco, estou vulnerável", confessa Conan Osiris à BLITZ, "se alguém me mandar um tiro, um tomate ou uma seta, vou apanhar com eles". No momento em que se prepara para atuar pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 12 de dezembro, o músico falou-nos sobre a sua experiência em palco e a forma como esta se alterou desde que se estreou, no início de 2018, na Galeria Zé dos Bois. Veja o vídeo no topo da página.

O concerto no Coliseu tem início agendado para as 21h00 (portas abrem uma hora antes) e os bilhetes estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €20,00. A atuação decorrerá no centro da sala nobre lisboeta e contará com convidados especiais.