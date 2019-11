José Mário Branco regressou em 2018 com "Inéditos 1967-1999", um disco duplo que reúne canções feitas para filmes, maquetes restauradas, singles e temas 'perdidos'. A esse propósito, deu à BLITZ uma longa entrevista da qual pode ver, desde já, um excerto no topo desta página, subordinado ao tema da sua atividade política no exílio em Paris.

"Eu não estava na política por razões de carreira política. A arte como gesto livre obriga-nos a estar em luta pela liberdade", afirmou.