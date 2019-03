Em dezembro de 2017, os Capitão Fausto foram a São Paulo, no Brasil, gravar o seu quarto álbum , "A Invenção do Dia Claro". O sucessor de “Gazela” (2011), “Pesar o Sol” (2014) e “Capitão Fausto Têm Os Dias Contados” (2016) chega sexta-feira, dia 15 de março.

Em entrevista à BLITZ, Tomás Wallenstein (voz, guitarra, piano) e Manuel Palha (guitarra, piano) explicam até que ponto se deixaram influenciar pelo ambiente novo durante a gravação, do outro lado do Atlântico. "Não é um disco de samba", adverte Manuel. "Tentámos fazer um disco nosso", acrescenta Tomás. Porém, há um Brasil em "A Invenção do Dia Claro", tal como a banda trata de explicar no excerto da entrevista BLITZ que pode ver em cima.