Em dezembro de 2017, os Capitão Fausto foram a São Paulo, no Brasil, gravar o seu quarto álbum. O sucessor de “Gazela” (2011), “Pesar o Sol” (2014) e “Capitão Fausto Têm Os Dias Contados” (2016) parecia estar no horizonte próximo, mas apesar de os singles 'Sempre Assim' e 'Faço as Vontades' terem surgido em em 2018 (o que chegou a prenunciar uma edição do longa-duração no ano passado), o álbum ficaria guardado um pouco mais. Sai na próxima sexta-feira, dia 15 de março.

Em entrevista à BLITZ, Tomás Wallenstein (voz, guitarra, piano) e Manuel Palha (guitarra, piano) explicam as razões da demora. Para ver no vídeo no cimo desta página.