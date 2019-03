Em entrevista conjunta à BLITZ, Miguel Araújo e Rui Veloso falaram da forma como se relacionam com a vida dos palcos. Depois de Araújo ter assumido que, durante anos, "nunca consegui cantar e tocar tão bem como faço quando ninguém está a olhar", é a vez de Rui Veloso revelar que os nervos que sentia habitualmente antes de subir a um palco o condicionaram em boa parte da sua carreira. "Mal saía de casa já ia com diarreia, depois vomitava. Um gajo bebe para acalmar, mas há dias em que bebe demais...", afirma no vídeo que pode ver no cimo desta página.

A apresentar "Casca de Noz", a vindoura digressão do primeiro, está 'Sangemil', canção de Araújo a que Rui Veloso emprestou a sua voz e guitarra elétrica no Coliseu do Porto em 2017.

A nova 'tour' de Miguel Araújo começa a 2 de março na Casa das Artes de Famalicão, passando por Lisboa a 14 de maio, com um concerto no Tivoli BBVA e terminando em casa, a 15 de junho, no Coliseu do Porto Ageas. Sozinho em palco, Miguel Araújo apresenta um espetáculo intimista, em que o músico também contará histórias que enquadram os seus maiores êxitos e também novas canções.

Estas são as datas da digressão de Miguel Araújo:

2 março, Famalicão, Casa das Artes (21h30)

2 março, Famalicão, Casa das Artes (17h)

21 março, Coimbra, Auditório do Conservatório de Música

29 março, Cascais, Centro Cultural

30 março, Cascais, Centro Cultural

6 abril, Torres Novas, Teatro Virgínia

17 abril, Póvoa de Varzim, Cine-Teatro Garrett

18 abril, Beja, Pax Julia Teatro Municipal

20 abril, Mealhada, Cineteatro Messias

26 abril, Braga, Theatro Circo

2 maio, Fórum Cultural de Ermesinde

3 maio, Maia, Fórum Maia

10 maio, Vila Real, Teatro de Vila Real

11 maio, Lamego, Teatro Ribeiro Conceição

14 maio, Lisboa, Tivoli BBVA

17 maio, Centro Cultural de Lagos

18 maio, Castelo Branco, Cineteatro Avenida

21 maio, Londres, Jazz Café

24 maio, Fafe, Teatro Cinema Fafe

25 maio, Ponte de Lima,Teatro Diogo Bernardes

1 junho, Ponta Delgada, Teatro Micaelense

6 junho, Bragança, Teatro Municipal

7 junho, Aveiro, Teatro Aveirense

8 junho, Caldas da Rainha, Centro Cultural

15 junho, Porto, Coliseu Porto Ageas