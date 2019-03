Branko acaba de editar "Nosso", o seu segundo álbum em nome próprio depois do fim dos Buraka Som Sistema, e falou em entrevista à BLITZ sobre as novas canções, as colaborações que tem no disco e a maior abertura ao exterior da nova música portuguesa. Nesse contexto, o músico deu a sua opinião sobre Conan Osiris, que esta noite luta pela vitória no Festival da Canção, em Portimão. "Acima de tudo, acho o Conan Osiris um produtor de música excelente", defende Branko, "o trabalho dele é incrível. Não só incrível como importante". Veja o vídeo no topo da página.