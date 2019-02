Os Dealema são um dos projetos convidados para o espetáculo "A História do Hip-Hop Tuga", que é levado ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no próximo dia 8 de março, e recapitularam uma história com mais de duas décadas em entrevista ao programa M de Música, de Ana Ventura (veja o vídeo no topo da página). Do EP "Expresso do Submundo" aos concertos com banda que levam agora à estrada, o coletivo defende que "o mais importante é fazer música que perdure".

Expeão, Guze, Fuse, Maze e Mundo referem também, falando sobre a longevidade do projeto, a constante renovação do seu público: "os filhos dos nossos fãs já são nossos fãs também". Além do espetáculo "A História do Hip-Hop Tuga", o grupo sobe ao palco Salão Brazil, em Coimbra, este sábado, seguindo depois em abril para Torres Vedras (dia 6) e Aveiro (dia 20).