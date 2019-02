O mar é um dos motes de Miramar, o projeto que une as guitarras de Peixe e de Frankie Chavez e que acaba de ser traduzido em disco. Afinal, os dois músicos podem ter começado a tocar juntos no interior do país, a convite do festival Guitarras ao Alto, mas foi numa casa frente à praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, que prepararam o repertório para esses espetáculos no Alentejo. Desses dois dias frente a um mar sereno de primavera-verão, “entre belas almoçaradas na esplanada”, saíram também os arranjos dos temas que agora podemos ouvir em “Miramar”, o disco.



No seu estúdio na Cruz Quebrada, mais uma vez não muito longe do mar, Frankie Chavez recebeu-nos para, com o amigo Peixe, tocar duas belas canções que pode ver e ouvir no vídeo no cimo desta página. Em entrevista à BLITZ, os músicos recordaram como começaram a tocar guitarra, quais os seus primeiros ídolos, entre outros motivos de conversa.

A 14 de março, Peixe e Frankie Chavez atuam na Casa da Música, no Porto, a 26 no Teatro Villaret, em Lisboa, e a 30 no Salão Brazil, em Coimbra. Os espetáculos terão projeções do realizador do Porto, Jorge Quintela.