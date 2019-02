Mayra Andrade, que acaba de lançar o novo álbum, “Manga”, deu uma entrevista à BLITZ, que pode ler na íntegra muito em breve.



Nesta conversa, a cabo-verdiana falou de algumas das canções que marcaram a sua vida.



A propósito da participação num ciclo da Gulbenkian sobre canções que salvam vidas, Mayra Andrade falou de dois temas: um de Caetano Veloso, que aprendeu a tocar aos 6 anos, e o dueto que gravou com Charles Aznavour, “um senhor super distingué, muito cavalheiro e generoso”.



Veja-o no vídeo acima, a explicar porque é que cantar é um prazer físico.



“Manga” já está nas lojas e nos serviços de streaming. A 1 e a 2 de março, Mayra Andrade apresenta-o no Capitólio, em Lisboa. A primeira data já está esgotada.