Wilko Johnson, guitarrista que se popularizou nos britânicos Dr. Feelgood, vem a Portugal. O músico sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 12 de fevereiro.

Trata-se do regresso ao nosso país de um músico que por cá deu um recordado concerto, em fevereiro de 1980, então já fora dos Dr. Feelgood. Na altura, no Pavilhão do Belenenses, com primeira parte de Xutos & Pontapés e Aqui d'el Rock, era acompanhado pelos Solid Senders.

Em entrevista à BLITZ, o músico conta como o cancro que lhe foi diagnosticado em 2013 impediu que a sua inesperada - e tardia - carreira como ator florescesse. Johnson participou nas duas primeiras temporadas de "Guerra dos Tronos", desempenhando o papel de Ilyn Payne, mas foi obrigado a abandonar a popular série. Para ver no vídeo no cimo desta página.

O concerto de Wilko Johnson no CCB tem início às 21h00 e os preços dos bilhetes variam entre os €25,00 e os €45,00.

O concerto na Casa da Música, no Porto, agendado para o dia 13 de fevereiro foi cancelado "por motivos de logística", avança a promotora Uguru. O reembolso está disponível até ao dia 13 de março, mas quem tiver comprado bilhete para o concerto do Porto e quiser assistir ao de Lisboa pode fazê-lo.

