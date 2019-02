Chega amanhã às lojas “Manga”, o novo álbum de Mayra Andrade.



Gravado em Paris e na Costa do Marfim, este é o primeiro disco da cantora e compositora cabo-verdiana desde “Lovely Difficult”, de 2013.



Numa entrevista com a BLITZ, que pode ler na íntegra em breve, Mayra Andrade explica por que razão escolheu “Manga” como título.



“É a rainha das frutas tropicais e consome-se de formas diferentes em diferentes estádios da sua maturidade. E é uma metáfora para a feminilidade da mulher que hoje sou”, diz.



“Manga” chega às lojas a 8 de fevereiro. A 1 de março, Mayra Andrade apresenta-o no Capitólio, em Lisboa.