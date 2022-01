1991... ainda se lembra? Por cá Cavaco Silva reinava supremo, no último ano da legislatura do XI Governo Constitucional, a primeira vez que um partido tinha conquistado maioria parlamentar, e preparava-se para ganhar as eleições de Outubro desse mesmo ano, para mais 4 anos como inquilino do Palacete de São Bento. Do lado de lá do oceano, George H. W. Bush estava tranquilamente instalado na Casa Branca. Quer dizer, “tranquilamente”, salvo seja, já que durante o seu mandato teve que lidar com o desmembramento da União Soviética, mandar uns quantos soldados ao Panamá para darem “boleia” ao ditador Noriega até à América e organizar a libertação do Kuwait que resultou na Guerra do Golfo...