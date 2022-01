Katy Perry deu esta quarta-feira início à sua residência no Resorts World Theater, em Las Vegas.

O espetáculo da artista norte-americana foi marcado pela extravagância: para além de uma sanita gigante - com rolos de papel higiénico a condizer - em palco, Katy Perry apresentou ainda o público a uma máscara facial antropomórfica, juntando uma versão de 'The Greatest Love of All', de Whitney Houston, no alinhamento.

Este foi o primeiro de 16 espetáculos que Katy Perry dará em Las Vegas, com o segundo a ter lugar já esta sexta, véspera de ano novo. As restantes datas estão espalhadas pelos meses de janeiro e março.

Veja como foi o primeiro concerto da residência de Katy Perry em Las Vegas: