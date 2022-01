O website "Album of the Year" fez um somatório das listas de melhores álbuns do ano, por parte da imprensa especializada.

Desse conjunto de todas as listas, o principal destaque vai para a rapper britânica Little Simz, cujo "Sometimes I Might Be Introvert" foi o álbum mais aclamado do ano.

Nomes como os Low, Tyler, the Creator ou Dry Cleaning também figuram nos lugares cimeiros. Billie Eilish, que lançou o melhor álbum internacional do ano para a BLITZ, está em 15º lugar.

Confira o top 10:



1. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

2. Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

3. Japanese Breakfast - Jubilee

4. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra - Promises

5. Olivia Rodrigo - Sour

6. Low - Hey What

7. Dry Cleaning - New Long Leg

8. Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

9. Turnstile - Glow On

10. Jazmine Sullivan - Heaux Tales