António Zambujo, que em 2021 lançou o álbum "Voz e Violão", foi um dos convidados do último ano do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

A propósito da sua canção de título 'Sinais', na qual veste a pele de uma mulher com celulite e outras marcas do tempo, comentou o músico de Beja: "Esta coisa de teres de te parecer com aquela atriz que aparece nas revistas, cheia de filtros, [com] aqueles parâmetros. Eu, que sou um heterossexual assumido e um apaixonado pelo sexo feminino, não gostava nada de ver uma sociedade feita por mulheres todas iguais."

Ouça a resposta completa de António Zambujo pelos 22m 45s.