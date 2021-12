O álbum de estreia do projeto Silk Sonic, formado por Bruno Mars e .Anderson Paak, acaba de ultrapassar os mil milhões de escutas no Spotify.

Editado a 12 de novembro, "An Evening With Silk Sonic" tem recebido rasgados elogios por parte do público e da crítica especializada, que salienta a química musical entre os dois artistas.

"An Evening With Silk Sonic" tinha data de lançamento prevista para janeiro de 2022, mas a mesma acabou por ser antecipada.