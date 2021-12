Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, acredita que a edição de 2022 do festival se vá realizar. O evento tem começo marcado para 18 de junho e no seu cartaz perfilam-se nomes como Foo Fighters, The National, Duran Duran, Post Malone ou Anitta, entre outros.

Em entrevista ao "Diário de Notícias", Roberta Medina afirma: "Sou uma otimista por defeito, portanto continuo muito confiante que os festivais vão voltar a ser o que sempre foram. E se tiver de ser com máscara que seja."



Na mesma entrevista, a empresária revela que, apesar do cancelamento das duas últimas edições do Rock in Rio Lisboa devido à pandemia, o festival teve "apenas 9% de pedidos de reembolso, o que quer dizer que há 60 mil pessoas que esperaram três anos por este festival." Roberta Medina garante ainda que as vendas de bilhetes se mantêm, de momento, "simpáticas", e que a organização fez um esforço para manter o cartaz anunciado originalmente para 2020. Apenas Camila Cabello teve de cancelar, diz Roberta Medina.