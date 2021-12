Angela Kukawski, que trabalhou com vários nomes conhecidos da música e do desporto, foi encontrada morta na bagageira de um automóvel, no passado dia 23 de dezembro, na Califórnia (Estados Unidos).

A polícia suspeita que Angela Kukawski, que fornecia serviços financeiros a estrelas como Kanye West, Kim Kardashian ou Nicki Minaj, tenha sido assassinada pelo namorado, que já foi detido e acusado de homicídio.

As autoridades acreditam que o namorado de Angela Kukawski, Jason Barker, de 49 anos, a tenha assassinado na casa onde ambos viviam, transportando-a depois de carro para outra localização, onde foi encontrada.

Angela Kukawski, de 55 anos, deixa cinco filhos. Em comunicado, a família Kardashian-Jenner lamentou a sua morte, elogiando o seu talento e temperamento. "Ela preocupava-se connosco e fazia acontecer coisas que pareciam impossíveis", escreveram.